Бахмутські комунальники планують витратити близько 23 мільйонів на купівлю автомобілей

Низка комунальних підприємств планують до кінця 2023 року витратити близько 23 млн грн на купівлю авто та спецтехніки у місто, яке майже повністю контролює російська армія, а житло та інфраструктура там знищені вщент.

Про це повідомляє Вільне радіо.

Згідно з тендерними пропозиціями порталі Prozorro КП "Бахмутська житлова управляюча компанія" планує витратити понад 11,9 млн грн на вантажівку з автокраном та легкову автівку.

"Автопідйомник (моделі TK IV AGP-32 на шасі IVECO EuroCargo) комунальники готові придбати за 11 млн грн. Так само до 25 грудня комунальники хочуть купити нову легкову автівку Opel Combo life edition L2 або еквівалент. За нього з місцевого бюджету готові віддати 904 850 грн", – йдеться в повідомленні.

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Відповідні купівлі підприємство хоче здійснити до кінця 2023 року.

Також про закупівлю нової техніки оголосили в управлінні культури Бахмута та КП "Бахмут-вода". В цих установах шукають постачальників двох легковиків, пасажирського фургону та автомобільного крану.

Видання підкреслює, що Компанія-водопостачальник "Бахмут-Вода", яка вже понад рік не працює у місті, хоче купити автомобільний кран вантажопідйомністю 25 тонн.

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Загалом з бюджету громади, на території якої нині точаться бої, хочуть витратити на ці авто понад 10 млн грн.

Крім того, КП "Бахмутський комбінат комунальних підприємств" також планує купити легкову автівку за майже 1 млн грн, а саме Opel Combo Life Edition L2 або еквівалент. Це семимісний легковик.

Економічна правда.