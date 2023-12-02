США тиснуть на три країни через санкції проти російської нафти – Reuters

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США, ЄС і Велика Британія тиснуть на Ліберію, Маршаллові Острови і Панаму, вимагаючи, щоб вони посилили контроль над суднами, які ходять під їхніми прапорами з російською нафтою, що продається за цінами, вищими за встановлену стелю.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що листи, які були надіслані владі Панами, Маршаллових Островів і Ліберії, підписані заступником міністра фінансів США Брайаном Нельсоном, главою відділу міжнародних фінансів казначейства Великої Британії Ліндсі Вайт і главою відділу фінансових послуг Європейської комісії Джоном Берріганом.

За даними аналітичної фірми Lloyd's List Intelligence, близько 40 % із приблизно 535 танкерів цього тіньового флоту належать компаніям, зареєстрованим на Маршаллових Островах.

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Видання стверджує, мета тиску США та їхніх союзників – не скоротити кількість суден, що перевозять російську нафту по воді, але посилити контроль за дотриманням стелі цін і підвищити витрати Росії при транспортуванні нафти.

У самих листай йдеться про зростання кількості спроб обійти цінові обмеження на російську нафту, встановлені G7 і про високий рівень ризику, пов’язаного з суднами, які не надають західних страхових та інших послуг і шукають інші прапори

Відповідно, США, ЄС і Велика Британія просять Ліберію і Маршаллові Острови підвищити обізнаність учасників торгівлі про те, що їхній прапор не повинен використовуватися для танкерів, які перевозять нафту за ціною, вищою за граничну.

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Додається, що самим трьом країнам санкції не загрожують.

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Економічна правда.