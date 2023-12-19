Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає

Президент Володимир Зеленський заявив, що влада працює над відновленням польотів з України, але дав зрозуміти, що регулярні рейси з аеропорту "Бориспіль" – це віддалена перспектива.

Джерело: Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції 19 грудня

Деталі: Польський кореспондент запитав із приводу технічного перельоту, здійсненого з аеропорту "Бориспіль" цього дня. Президент виявився не в курсі цієї події. Коли йому пояснили передісторію, Зеленський відповів.

"Мамі можемо дати вагон поки що, щоб допомогти", – пожартував він на запитання, коли мама журналіста зможе прилетіти до Києва.

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Але серйозно дав зрозуміти, що цивільні польоти стануть можливими з наближенням перемоги у війні.

Пряма мова Зеленського: "Бориспіль" – це як Чорне море. Це серйозна дуже операція, скажу вам чесно. Відкриття "Борисполя" – це перемога українського ППО. Це буде говорити про те, що Україна перемагає. Це дуже серйозно.

Це потужний економічний крок також. Скажу відверто: ми ставимо таке питання нашим колегам – і знаємо, що конкретно нам потрібно.

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І тому передайте, будь ласка, мамі: нехай буде здорова, ми працюємо над її ідеєю".

Цьому передувало: Вранці 19 грудня 2023 року з Міжнародного аеропорту "Бориспіль", попри закритий повітряний простір, за запитом "Skyline Express" здійснили технічний перегін літака Boeing 777-300, без пасажирів та вантажу. Це був уже четвертий успішний перегін повітряного судна з аеропорту "Бориспіль" із початку війни.

В аеропорту "Бориспіль" зазначили, що цей технічний перегін повітряного судна має сприяти тестуванню "політики відновлення" і відкрити шлях до "відновлення регулярних операцій, як тільки відповідна оцінка ризиків цього дозволить".

Українська правда