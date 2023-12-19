Фахівець з міжнародних відносин очолив Держлісагентство

Кабінет міністрів України 19 грудня призначив Віктора Смаля головою Державного агентства лісових ресурсів.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

"Призначено Смаля Віктора Ігоровича головою Державного агентства лісових ресурсів України", - йдеться в повідомленні.

До призначення Віктор Смаль з 2021 року працював заступником голови Держлісагентства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Крім того з травня він тимчасово виконував обов'язки голови агентства після того, як колишнього голову Юрія Болоховця призначили гендиректором держпідприємства "Ліси України".

Реклама:

З відкритих джерел про Віктора Смаля відомо, що він закінчив факультет міжнародних відносин Національного університету ім. Т.Шевченка.

Ще під час навчання, у 2006 році влаштувався помічником-консультантом народного депутата України.

З 2007 по 2013 рік - працював у міжнародних компаніях.

Реклама:

З 2013 по 2020 рік - займався власним бізнесом у сфері інформаційних технологій: створив мережу онлайн-магазинів зі спортивного обладнання; заснував і розвинув IT-агентство на базі офісів у двох містах, яке спеціалізувалося на розробці цифрових рішень для корпоративних клієнтів; створив перший геолокаційний пошуковий месенджер GLOICE для мобільних телефонів.

У 2015 році створив онлайн-аукціон з продажу необробленої деревини для біржової торгівлі в регіонах України.

Нагадуємо:

Раніше гендиректор держпідприємства "Ліси України" Юрій Болоховець повідомив про початок жорстких кадрових чисток. За його словами, упродовж року безпека "Лісів України" збирала інформацію про факти порушень, проводила службові розслідування та передавала матеріали правоохоронцям.