У кількох маршрутках Києва з'явилася можливість безготівкової оплати проїзду
На деяких приміських маршрутних таксі Києва запроваджено можливість безконтактної оплати проїзду через нове мобільне платіжне рішення на базі додатку "Термінал".
Про це йдеться в повідомленні Приватбанку, який реалізував додаток "Термінал" у співпраці з Visa.
Технологія вже працює в окремих приміських маршрутних таксі, які сполучають Київ та область. Зокрема, безконтактні платежі доступні на маршруті №368 м. Контрактова – Боярка, на 18 маршрутних таксі №820 м. Контрактова – Вишневе та на 10 маршрутних таксі №805 м. Вокзальна – Вишневе.
Застосунок "Термінал" працює для Android та iPhone. Для цього використовують технологію Tap to Phone, яка нещодавно стала доступною в Україні.
Для здійснення оплати перевізнику потрібно відкрити додаток на телефоні, ввести суму проїзду і піднести пристрій до пасажира. Пасажир, своєю чергою, має прикласти банківську картку або пристрої з NFC-чипом до верхньої частини гаджета перевізника та оплатити.
Водночас "Термінал" можуть використовувати не лише перевізники, а й інші підприємці та власники бізнесу.
Станом на жовтень 2023 року застосунком користуються вже понад 50 тисяч українських підприємців усіх сфер бізнесу.