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У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів

Вівторок, 19 грудня 2023, 15:20 - Лія Ільченко
 
НАЗК

Кремль обіцяє обійти санкції, введені Євросоюзом щодо російських алмазів. 

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМІ.

За його словами, Москва вже знає способи обходу обмежень, оскільки готувалася до цього заздалегідь.

"Що стосується російських алмазів, то це було прогнозовано, до цього готувалися. Не думаю, що відсутні якісь варіанти обходу цих санкцій. Вони є, вони будуть реалізовані", - пообіцяв Пєсков. 

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Нагадуємо:

Напередодні, 18 грудня, Євросоюз затвердив 12-й пакет санкцій проти Росії. 

З 1 січня 2024 року забороняється імпорт, купівля і перевезення російських непромислових природних і синтетичних алмазів, а також ювелірних виробів з діамантами. 

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Поступові обмеження на імпорт алмазів, оброблених у третіх країнах, почнуть діяти з 1 березня, а повна заборона набуде чинності 1 вересня 2024 року. 

Єврокомісія оцінює доходи Росії від експорту алмазів у 4 млрд євро на рік.

Росія санкції
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Економічна правда
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