Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
На Ладижинській теплоелектростанції, що входить у структуру ДТЕК, сталася аварія, через яку знеструмлено кілька районів у Вінницькій області.
Про це повідомляє АТ "Вінницяобленерго".
Наголошується, що подія сталася внаслідок технічних причин.
"Ця аварія не пов’язана із ворожими атаками. Тому просимо не сіяти паніку", - зазначили у"Вінницяобленерго".
Також повідомляється, що енергетики АТ "Вінницяобленерго", Ладижинської ТЕС ДТЕК та Південно-Західного РДЦ докладають максимум зусиль аби електропостачання у найшвидші терміни було відновлено.
Терміни усунення аварії не зазначаються.
Оновлено:
Енергопостачання споживачів відновлено. Про це повідомляється в оновленні повідомлення ДТЕК станом на 14:40.
Як пояснила компанія, сьогодні на Ладижинській ТЕС під час виконання команди диспетчера з перемикання ліній виникла позаштатна ситуація, внаслідок якої спрацював автоматичний захист. Це призвело до тимчасового від'єднання видачі потужності на лінії електропередачі.