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Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС

Вівторок, 19 грудня 2023, 13:59 - Лія Ільченко

На Ладижинській теплоелектростанції, що входить у структуру ДТЕК, сталася аварія, через яку знеструмлено кілька районів у Вінницькій області.

Про це повідомляє АТ "Вінницяобленерго".

Наголошується, що подія сталася внаслідок технічних причин.

"Ця аварія не пов’язана із ворожими атаками. Тому просимо не сіяти паніку", - зазначили у"Вінницяобленерго".

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Також повідомляється, що енергетики АТ "Вінницяобленерго", Ладижинської ТЕС ДТЕК та Південно-Західного РДЦ докладають максимум зусиль аби електропостачання у найшвидші терміни було відновлено.

Терміни усунення аварії не зазначаються.

Оновлено:

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Енергопостачання споживачів відновлено. Про це повідомляється в оновленні повідомлення ДТЕК станом на 14:40.

Як пояснила компанія, сьогодні на Ладижинській ТЕС під час виконання команди диспетчера з перемикання ліній виникла позаштатна ситуація, внаслідок якої спрацював автоматичний захист. Це призвело до тимчасового від'єднання видачі потужності на лінії електропередачі.

ДТЕК ТЕС
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Економічна правда
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