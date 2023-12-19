Презентація дослідження "Презумпція вини у податковому та митному адмініструванні: довести очевидне"

В українському податковому та митному законодавстві окреслена презумпція правомірності рішень платника податків, що твердить, що у випадку неоднозначного трактування ситуації про обсяг податкових зобов’язань чи інших питань податкового та митного адміністрування податкові та митні органи повинні тлумачити ситуацію на користь платника податків і тягар доведення провини платника податків лежить на плечах саме податкових та митних органів.

Проте на практиці відносини між державою та платниками податків вибудувані зовсім іншим чином і норми національного законодавства, які окреслюють презумпцію невинуватості платника податків, на практиці не працюють.

Такий стан справ є кричущим порушення базових прав людини та відверто суперечить європейській практиці податкового адміністрування. Уряд офіційно заперечує існування проблеми, а міжнародні фінансові організації трактують скарги підприємців як "окремо взяті випадки" і притримуються позиції, що це не є цілеспрямована політика Уряду та фіскальних органів.

Аналітичний центр CASE Україна у звіті "Презумпція вини у податковому та митному адмініструванні в Україні" систематизує наявні факти та доводить, що презумпція вини по відношенню до платників податків (податкових агентів) є панівною філософією державних органів, яка визначає системну лінію поведінки фіскальних органів всупереч національному законодавству.

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Результати дослідження будуть презентовані 21-го грудня о 15:00 під час онлайн вебінару. Основні висновки будуть обговорені з учасниками дискусії.

Спікери:

Станіслав Музиченко, Перший заступник Голови Державної регуляторної служби України

Тетяна Паламарчук, заступниця виконавчого директора Спілки українських підприємців

Дмитро Боярчук, виконавчий директор CASE Україна

Модератор: Дмитро Дєнков, головний редактор "Економічної правди"

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Захід відбудеться у форматі вебінару (Zoom). Також вестиметься трансляція на сторінці "Ціна держави" у Youtube. Реєстрація за посиланням.

Організатор дискусії: Центр соціально-економічних досліджень CASE Україна. За підтримки та інформаційного партнерства з провідним діловим онлайн-виданням "Економічна правда". Підготовка цього вебінару стала можливою завдяки підтримці Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України".