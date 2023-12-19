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Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору

Вівторок, 19 грудня 2023, 12:14 - Лія Ільченко

Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору за допомогою "Дія.Офіс".

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору за допомогою "Дія.Офіс".

"На перших етапах сервіс планують використовувати як інструмент для авторизації чиновників та засіб комунікації з громадянами. У майбутньому "Дія.Офіс" матиме дані про цілі кожного міністерства та уряду загалом. Також Мінцифри, яка займається новим проєктом, планує запустити на основі застосунку сервіс, де буде оцінка ефективності та КРІ можновладців", - розповів віцепрем'єр.

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Нагадуємо:

На початку грудня стало відомо, що Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє запустити сервіс "Дія.Офіс" для посадовців.

Робітники державних установ зможуть у "Дія.Офіс":

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  • Мати електронне посвідчення держслужбовця.
  • Проводити опитування та користуватися сервісами, які підвищать ефективність комунікації.

Дія
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