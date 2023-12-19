Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору
Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору за допомогою "Дія.Офіс".
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору за допомогою "Дія.Офіс".
"На перших етапах сервіс планують використовувати як інструмент для авторизації чиновників та засіб комунікації з громадянами. У майбутньому "Дія.Офіс" матиме дані про цілі кожного міністерства та уряду загалом. Також Мінцифри, яка займається новим проєктом, планує запустити на основі застосунку сервіс, де буде оцінка ефективності та КРІ можновладців", - розповів віцепрем'єр.
Нагадуємо:
На початку грудня стало відомо, що Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє запустити сервіс "Дія.Офіс" для посадовців.
Робітники державних установ зможуть у "Дія.Офіс":
- Мати електронне посвідчення держслужбовця.
- Проводити опитування та користуватися сервісами, які підвищать ефективність комунікації.