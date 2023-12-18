Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп

Чеська компанія RegioJet прийняла всі істотні умови АТ "Укрзалізниця" і готова до запуску поїздів за маршрутом Прага-Чоп-Прага.

Про це йдеться в повідомленні RegioJet, передає "Інтерфакс-Україна".

"Компанія RegioJet повністю готова до початку курсування поїздів за маршрутом Прага-Чоп-Прага. Зараз ми очікуємо укладення договору з боку "Укрзалізниці". Усі істотні умови прийняті", - повідомили в компанії.

Раніше голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко висловив надію на те, що поїзд Прага-Чоп-Прага спільно з чеською компанією RegioJet вдасться запустити до кінця цього року.

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Він також повідомив, що в переговорах із компанією виникли складнощі. Зокрема, за словами глави "Укрзалізниці", чеська компанія хоче дещо кращі умови комерційні.

Лященко також уточнив, що дедлайн завершення переговорів із компанією - до кінця року.

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Раніше "Укрзалізниця" анонсувала запуск поїзда з Чопа до Праги в партнерстві з RegioJet із середини листопада.

Рейс "Чоп-Прага" включатиме три вагони на 140 місць, із них 80 місць у спальних вагонах, 60 - у вагонах із місцями для сидіння.

Ціна квитка буде близько 25 євро. У його вартість входитиме безкоштовна вода, кава, доступ до Wi-Fi. Час у дорозі становитиме 13 годин 30 хвилин, включно з паспортним контролем на словацькому кордоні.

Вагони з Чопа прямуватимуть у складі поїзда "Прага-Кошице", який складається з 18 вагонів. Пасажири будуть забезпечені сніданком і вечерею.

RegioJet отримуватиме доходи від перевезень, але вноситиме для "Укразалізниці" плату за доступ до інфраструктури.