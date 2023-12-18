Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу

У зв'язку з вимогами, які висуває Угорщина в обмін на фінансову допомогу Україні, в ЄС розглядають можливість застосування щодо Угорщини положень ст. 7 Договору про Європейський союз, що може дати змогу позбавити Будапешт права голосу.

Про це пише Financial Times із посиланням на неназваних європейських чиновників.

Поки що Євросоюз намагається переконати Орбана відмовитися від його вимоги виплатити всі призначені для Угорщини кошти в обмін на фінансову допомогу Україні на 50 млрд євро.

Як зазначає видання, багато європейських країн нервують з приводу використання щодо Угорщини механізму позбавлення права голосу - він, по суті, є "найпотужнішою зброєю ЄС" проти держави - члена союзу.

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Однак Будапешт поступово втрачає союзників у цьому питанні.

Так, ініціатива щодо позбавлення Угорщини права голосу може бути заблокована іншою державою - членом ЄС. І в недалекому минулому Будапешт міг би розраховувати на союзника в особі Варшави. Однак зміна уряду в Польщі змінила стан справ.

Водночас у ЄС все ще розглядають як пріоритетний план переконати Орбана відмовитися від його вимоги щодо виплати Угорщині заморожених коштів в обмін на підтримку фінансової допомоги Україні. Зокрема, до Орбана намагаються донести наслідки ізоляції Будапешта за такого сценарію.

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Як нагадує видання, перед самітом лідерів ЄС Брюссель навіть погодився розморозити призначені для Будапешта 10 млрд євро з 30 млрд євро. Ці кошти були заблоковані через претензії Єврокомісії щодо судової системи, верховенства права та корупції в Угорщині.

Однак після саміту Орбан зазначив, що він готовий схвалити фінансування Києву, якщо Угорщина отримає решту €20 млрд.

"Це чудова можливість для Угорщини дати зрозуміти, що вона має отримати те, на що заслуговує", - сказав він.

Нагадуємо:

Ст. 7 Договору про Європейський Союз допускає обмеження прав держави-члена, зокрема й позбавлення права голосу в разі, якщо країна "серйозно та наполегливо" порушує принципи, на яких засновано ЄС і які визначено у ст. 2 союзного договору (повага до людської гідності, свободи, демократії, верховенства закону та повага до основоположних прав, зокрема до прав меншин).

Застосування ст. 7 може бути ініційоване за пропозицією 1/3 країн-членів ЄС або Єврокомісії та за згодою більшості (2/3) депутатів Європарламенту.