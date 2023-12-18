У Київському метрополітені назвали фейком закриття ще двох станцій метро

Закриття перегону між станціями метро "Почайна" і "Тараса Шевченка" на час проведення планового ремонту не планується.

На цьому наголошують в Київському метрополітені.

"Закликаємо медіа не поширювати неправдиву інформацію. Закриття перегону між станціями метро "Почайна" і "Тараса Шевченка" на час проведення планового ремонту не планується", - наголошується в повідомленні.

Зазначається, що йдеться виключно про плановий ремонт.

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"Ділянка тунелів Оболонсько-Теремківської лінії потребує проведення планового ремонту, який виконають влітку наступного року", - йдеться в повідомленні.

Як запевняють в метрополітені, фахівці ведуть постійний нагляд за станом тунельних споруд на всіх ділянках ліній підземки. Особливо тих, що побудовані у складних інженерно-геологічних і гідро-геологічних умовах.

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Напередодні у соцмережах почали поширювати повідомлення, що у Києві закриють на ремонт ще одну ділянку метро.

У КМДА підтверджують, що у зв'язку з фізичною зношеністю та необхідністю поліпшення експлуатаційних характеристик вимагає проведення планового капітального ремонту ділянка тунелів за І-ю головною колією "Почайна" та "Тараса Шевченка".

Ремонт буде виконано наступного літа.

Про закриття станцій офіційних повідомлень не було.