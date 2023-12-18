Польські перевізники знову заблокували проїзд вантажівок через ПП "Дорогуськ-Ягодин" 

Польські перевізники в понеділок, 18 грудня, після 15.00 відновили акцію протесту на під'їзних шляхах до пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин".

Про це повідомила Держприкордонслужба України.

Інформація про початок акції надійшла від Прикордонної варти Республіки Польща.

Організатори протесту планують пропускати лише по одному вантажному автомобілю на годину.

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Водночас інформують, що пропускатимуть транспортні засоби з вантажами безпечного, гуманітарного характеру та ті, що перевозять тварин, швидкопсувні продукти тощо.

Крім того, за наявною інформацією, протестувальники не планують перешкоджати руху автобусів.

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