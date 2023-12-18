Польські перевізники знову заблокували проїзд вантажівок через ПП "Дорогуськ-Ягодин"
Польські перевізники в понеділок, 18 грудня, після 15.00 відновили акцію протесту на під'їзних шляхах до пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин".
Про це повідомила Держприкордонслужба України.
Інформація про початок акції надійшла від Прикордонної варти Республіки Польща.
Організатори протесту планують пропускати лише по одному вантажному автомобілю на годину.
Водночас інформують, що пропускатимуть транспортні засоби з вантажами безпечного, гуманітарного характеру та ті, що перевозять тварин, швидкопсувні продукти тощо.
Крім того, за наявною інформацією, протестувальники не планують перешкоджати руху автобусів.
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