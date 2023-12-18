В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку

Майже 70% автозаправних станцій Ірану вийшли з ладу через можливу кібератаку.

Про це повідомляє The times of Israel з посиланням на іранське державне телебачення.

https://www.timesofisrael.com/israel-linked-group-claims-cyberattack-that-shuts-down-70-of-irans-gas-stations/

За повідомленнями іранської сторони, причиною порушення роботи на АЗС стала "проблема з програмним забезпеченням".

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При цьому, пов’язана з Ізраїлем хакерська група під назвою "Gonjeshke Darande" заявила про кібератаку і взяла на себе відповідальність.

Група стверджує, що отримала доступ до платіжних систем постраждалих АЗС, а також до центрального сервера та системи управління кожною станцією.

У другій заяві, опублікованій "Gonjeshke Darande", сказано, що ця кібератака не зачепила екстрені служби Ірану.

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"Ми розіслали попередження екстреним службам по всій країні перед початком операції та забезпечили неушкодження частини автозаправних станцій, попри наш доступ і можливість повністю порушити їхню роботу", - йдеться в заяві.

При цьому, Міністерство нафти Ірану повідомляє, що в роботі залишаються лише близько 30% АЗС. У країні близько 33 тисяч автозаправних станцій.

Людей закликають не поспішати на станції, які ще працюють.