"Фондова біржа ПФТС" та "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" виставлені на торги

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виставив на аукціон акції АТ "Фондова біржа ПФТС" та ПРАТ "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" - обидві компанії перебувають на балансі ліквідованих банків.

Про це повідомляється на сайті ФГВФО.

Обидва емітенти є діючими компаніями, чиї акції допущені до торгів на фондовій біржі.

Продаж активів відбувається у рамках ліквідації банків. Кошти, отримані від аукціонів, будуть спрямовані на розрахунок із кредиторами банків.

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Відкриті торги з продажу цінних паперів, відбудуться 20 грудня на АТ "Фондова біржа ПФТС".

На окремі аукціони виставлено шість лотів: 5 лотів – з продажу акцій АТ "Фондова біржа ПФТС", 1 лот – з продажу акцій ПРАТ "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій".

Лот 1: 56 акцій простих іменних АТ "Фондова біржа ПФТС" (ISIN UA4000050843), що перебувають на балансі АТ АКБ "Аркада". Стартова ціна лота – 56 000 грн. Реклама: Лот 2: 60 акцій простих іменних АТ "Фондова біржа ПФТС" (ISIN UA4000050843), що перебувають на балансі АТ "Мегабанк". Стартова ціна лота – 60 000 грн. Лот 3. 60 акцій простих іменних АТ "Фондова біржа ПФТС" (ISIN UA4000050843), що перебувають на балансі АТ "МР Банк". Стартова піна лота – 60 000 грн. Лот 4. 60 акцій простих іменних АТ "Фондова біржа ПФТС" (ISIN UA4000050843), перебувають на балансі ПАТ "Промінвестбанк". Стартова ціна лота – 60 000 грн. Лот 5. 55 акцій простих іменних АТ "Фондова біржа ПФТС" (ISIN UA4000050843), що перебувають на балансі АТ "Айбокс банк". Стартова ціна лота – 62 142,85 грн.

Інформація про заплановані торги на сайті біржі, стандартні форми документів – за посиланням.

І ще одним окремим лотом (Лот 6) на продаж виставлено 50 акцій простих іменних ПРАТ "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" (ISIN UA4000044853), що перебувають на балансі АТ "МР Банк". Стартова ціна лота – 50 000 грн.

Публічний паспорт активу - за посиланням.

Цінні папери (акції прості іменні) виставляються на продаж на відкриті аукціони, які проводитимуться за гібридною голландською моделлю, що передбачає автоматичне покрокове зниження початкової (стартової) ціни лота, етапу подання закритих цінових пропозицій та фінальної цінової пропозиції.

Кінцевий термін подання замовлення на придбання цінних паперів на відкритих торгах – 15:00, 19 грудня.