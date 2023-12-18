Доходи компаній видобувної галузі під час війни: держкомпанія обійшла компанії Ахметова

Шість видобувних компаній України з топ-10, які заробили найбільше за перший рік повномасштабного вторгнення, належать найбагатшому українцю бізнесмену Рінату Ахметову, але очолила рейтинг державна компанія "Укргазвидобування".

Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот.

Загалом лідери ринку заробили 295,15 млрд грн за рік. Це компанії, які займаються видобуванням залізних руд, природного газу та кам’яного вугілля.

Лідером сфери є державна компанія — "Укргазвидобування". Але шість із десяти компаній належать Рінату Ахметову.

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Водночас, якщо "Укргазвидобування" зменшило свої доходи, то три компанії Ріната Ахметова, які потрапили до рейтингу, доходи наростили.

Загалом компанії-лідери добувної промисловості заробили 295,15 млрд грн. Це на 14% менше, ніж у 2021 році, коли ці бізнеси заробили 343,24 млрд грн.

Майже половина від сукупного доходу лідерів припадає на 3 компанії, що видобувають природний газ.

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Лідером топу виявилася державна компанія "Укргазвидобування", з доходом у 86,38 млрд грн. Це 29% від загального доходу топ-10. Водночас порівняно з 2021 роком заробіток компанії впав на 4%.

6 з 10 компаній топу належать групі СКМ Ріната Ахметова. Саме ці підприємства отримали 54% сукупного доходу топ-10 компаній — 159,57 млрд грн.

Три компанії Ахметова з рейтингу збільшили свої доходи та піднялись у рейтингу.

Йдеться про:

"ДТЕК Павлоградвугілля" - доходи зросли в 1,8 раза, компанія посіла другу позицію або ж 44,2 млрд грн,

"Шахтоуправління Покровське" - заробило в 1,8 раза більше, піднявшись в рейтингу на 3 місце з доходом 38,47 млрд грн.

"Нафтогазвидобування" - доходи зросли у 2,3 раза, до 35,99 млрд грн. Це 4 позиція рейтингу.

Дохід ще 3 підприємств групи СКМ, які займаються добуванням залізних руд, навпаки, суттєво зменшився порівняно з 2021 роком:

майже у 4 рази у Північного ГЗК — до 13,8 млрд грн,

більш ніж у 3 рази, до 12,7 млрд грн, — в Інгулецького ГЗК,

на третину — у Центрального ГЗК (14,3 млрд грн(.

Перейшла до топ-10 - компанія "Укрнафтобуріння". Раніше вона належала Ігорю Коломойському, Віталію Хомутинніку та Павло Фуксу, але за рішенням суду перейшла в управління АРМА". І це навіть попри те, що у 2022 році компанія отримала на 25% менший дохід порівняно з 2021 — 9,7 млрд грн.

Останні 2 компанії топу займаються видобуванням залізних руд та належать до групи FERREXPO (Костянтин Жеваго). Компанії зменшили свої доходи торік. Це: