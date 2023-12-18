Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"

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Через негоду станом на ранок 18 грудня знеструмлено 183 населені пункти в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Сумській. В Донецькій області 130 населених пунктів без енергопостачання більше доби.

Про це повідомили в "Укренерго".

При цьому через технічні пошкодження є знеструмлені споживачі у Сумській області.

"Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 454 населені пункти. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових", - йдеться у повідомленні.

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За словами держкомпанії, через потепління рівень споживання електроенергії у неділю, 17 грудня, був нижчим, ніж у попередню неділю, 10 грудня. Зростання температури на вулиці на 5°C (2,4°C проти -2,6°C) зменшило добовий максимум споживання 17 грудня на 4,4% у порівнянні з 10 грудня.

"Проте загальний рівень споживання залишається високим. Це характерно для зимового періоду, але все ж створює додаткове навантаження на енергосистему. Тому все ще дуже важливо зараз споживати електроенергію ощадливо", - підкреслює "Укренерго".

Наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів, додають в компанії.



Експорт електроенергії 18 грудня відсутній.

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Водночас імпорт здійснюється впродовж майже всієї доби зі Словаччини, Румунії та Молдови. Загальний обсяг - 6 371 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 694 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови становить 1700 МВт.



"Пропускна здатність високовольтних мереж "Укренерго" достатня для покриття наявного попиту. У східному регіоні відновили роботу високовольтної повітряної лінії, що вимикалась через негоду", - резюмували в "Укренерго".

Економічна правда