До блокування КПП з Україною у Дорогуську долучаться і польські фермери

У понеділок польські перевізники розпочинають нову блокаду під’їзної дороги до пропускного пункту Дорогуськ на кордоні з Україною, до них долучаться і фермери.

Про це повідомив лідер протестувальників-перевізників Рафал Меклер у Twitter (X), передає "Європейська правда".

Меклер повідомив, що з 18 грудня до блокування долучаться фермери з організації "Об’єднане село". Блокада має розпочатися о 13.30 за місцевим часом.

Фермери долучаться до блокування "у зв’язку з трагічною ситуацією на польському ринку, спричиненою неконтрольованим напливом зерна з України, браком перспектив на покращення ситуації в жнива 2023 року, а також браком запровадження системних розв’язань з метою захисту вітчизняного ринку".

Реклама:

Фермери вимагають зупинки імпорту цукру з України, негайної виплати прямих субсидій, підтримки ставки акцизу на пальне на попередньому рівні, компенсацій для виробників кукурудзи.

15 грудня Люблінський окружний суд дозволив польським перевізникам поновити протест на пункті пропуску Дорогуськ із 18 грудня, який до того заблокував голова гміни.

Блокада польських перевізників триває з 6 листопада, ключова її вимога – повернути систему дозволів для українських перевізників.

Реклама:

Тим часом у Медиці з 23 листопада протестують фермери з організації "Ошукане село". Вони вимагають, серед іншого, дотацій на кукурудзу.

Європейська правда