Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі

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Ціни на нафту зросли більш ніж на 1% на азійських торгах на тлі зниження експорту з РФ а також тим, що напади хуситів на кораблі в Червоному морі викликали побоювання щодо перебоїв з поставками нафти.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 63 центи, або на 0,8%, до 77,18 доларів за барель до 07:30 за Гринвічем, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 72,04 долара за барель, подорожчавши на 61 цент, або на 0,9%.

"Погана погода в Росії зіграла свою роль в більш сильному відкритті торгів вранці, так само як і напад хуситів на кораблі поблизу Ємену", - сказав аналітик IG Тоні Сикамор.

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Росія заявила в неділю, що поглибить скорочення експорту нафти в грудні на 50 тис барелів на день або більше, оскільки найбільші світові експортери намагаються підтримати світові ціни на нафту.

Це сталося після того, як у п'ятницю Москва призупинила близько дві третіх відвантажень своєї основної експортної нафти сорту Urals з портів через шторм і планове технічне обслуговування.

Судноплавні компанії, в тому числі найбільші світові контейнерні судноплавні лінії MSC і A.P. Moller-Maersk, заявили на вихідних, що будуть уникати Суецького каналу, оскільки бойовики-хусити в Ємені посилили напади на комерційні судна в Червоному морі.

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І Brent, і WTI завершили свою найдовшу серію тижневих падінь за останні півтора десятиліття невеликим зростанням минулого тижня після того, як засідання Федеральної резервної системи США минулого тижня породило надію на те, що підвищення процентних ставок закінчилося і настає час для їх зниження.

Аналітик CMC Markets Тіна Тенг також додала, що нафту підтримало ослаблення долара, оскільки воно робить нафту, деноміновану в доларах, дешевшою для іноземних покупців.

Економічна правда