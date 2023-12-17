Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак, який пройшов до польського Сейму за списком "Громадянської коаліції" прем'єра Дональда Туска, заявив, що потрібно закрити агроринок для України на 20 років після її вступу до ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив інтерв'ю RMF FM.

За словами урядовця, який обіцяє, що наступного тижня прем'єр Туск офіційно затвердить його заступником міністра, Польща повинна захистити свої інтереси у зв'язку зі вступом України до Євросоюзу.

Посадовець сказав, що в українському сільському господарстві домінують 95 фермерських господарств, додавши, що це холдинги, в чиїх руках перебуває половина сільськогосподарських земель в Україні.

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"Тому нам потрібно захистити свої інтереси, наприклад, як це зробила Німеччина, коли Польща вступила до ЄС – тоді ринок праці для поляків був заморожений на 8 років. Сьогодні ми маємо говорити про те, що агропродовольча продукція з України – сира й перероблена – не повинна потрапляти до Польщі, наприклад, протягом 20 років після вступу України до ЄС", – зазначив Колодзейчак.

Нагадаємо, що посадовець очолював протести проти імпорту українського зерна на чолі з рухом "Агроунія". Вже пройшовши до польського Сейму, він підтримав протести на кордоні з Україною та буває у Медиці, де протестують фермери з організації "Ошукане село".

За його словами, відсутність регулювання між Польщею та Україною "призводить до драми в польському селі". Він також заявляв, що попередня влада від партії "ПіС" дозволила "нелегальний і неконтрольований імпорт" зерна з України.

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Раніше повідомляли, що Люблінський окружний суд напередодні дозволив польським перевізникам поновити протест на пункті пропуску Дорогуськ із 18 грудня, який до того заблокував голова гміни.

Європейська правда.