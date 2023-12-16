Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном – WSJ

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Колишній COO збанкрутілої німецького фінансового сервісу Wirecard Ян Марсалек, який розшукувався за виведення з компанії 2 млрд дол звинувачений у шпигунстві на користь Росії.

Про це пише Wall Street Journal.

"За даними слідства і парламентського розслідування, Марсалек готував агентів розвідки протягом усього часу роботи в Wirecard. Згідно з розслідуванням, серед його ділових партнерів були офіцери розвідки та колишні шпигуни зі США, Європи та Близького Сходу, а також колишні ділові партнери та чиновники, знайомі з європейськими розслідуваннями його діяльності", - йдеться в статті.

У 2020 році з рахунків Wirecard було списано 2 млрд дол, після чого Ян Марсалек відлетів у Мінськ, з якого його доставили у Москву, надали новий паспорт з вигаданим імʼям.

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За словами представників розвідки, послуги Wirecard використовувалися для фінансування російських таємних операцій, оплати інформаторів або військових підрядників, а також для фінансування секретних проєктів, таких як закупівля зброї. Зазначається. що клієнтами Wirecard були й представники німецьких розвідувальних агентств. Вони користувались картками, та оплачували роботу через сервіс.

Драматичності справі додають факти того, що Wirecard користувався великою підтримкою з боку німецького уряду, адже був технологічно новаторським проєктом, що давав Німеччині надію отримати свою "Кремнієву долину". Колишня Канцлер Німеччини, Ангела Меркель, наприклад, просувала у розмові з китайськими колегами вихід Wirecard на їхній ринок.

Як повідомляють, у своїй діяльності Марсалек надавав допомогу ПВК Вагнер, Євгенія Прігожина, а зараз займається переконфігурацією бізнесу Прігожина в Африці.

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Окрім цього, Марсалек керував мережею шпигунів у Британії, а також займався купівлею зброї для Москви. Всім цим він керує зі свого офісу в Дубаї, в керівництві ОАЕ не коментують постать Марсалека.

Нагадаємо:

Розслідувацькі проєкти The Insider та Bellingcat, німецьке видання Der Spiegel і видавництво McClatchy опублікували спільний матеріал про австрійця Яна Марсалека — колишнього топ-менеджера Wirecard, якого розшукують по всьому світу через аферу на 2 млрд євро.