Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 ваговозів

На пунктах пропуску на кордоні з Польщею, де понад місяць триває блокада з боку польських перевізників, станом на суботу в’їзду до України очікують 2400 вантажних автомобілів.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, пише "Європейська правда".

"На напрямках, де блокування продовжується, за інформацією польських прикордонників, станом на ранок очікують 2400 вантажівок: Шегині – 1200, Рава-Руська – 550, Краківець – 650", – повідомив Демченко.

Він зауважив, що через розблокований пункт пропуску Ягодин – Дорогуськ за минулу добу проїхали понад 1200 ваговозів.

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Що стосується Словаччини, там, за словами речника ДПСУ, в бік України на напрямку пункту пропуску "Ужгород – Вишнє-Немецьке" очікували 450 ваговозів, а блокування руху транспортних засобів із України тимчасово припинилось.

Акція протесту польських перевізників на прикордонних переходах у Дорогуську та Гребенному (Люблінське воєводство) та у Корчовій (Підкарпатське воєводство) розпочалася 6 листопада. Страйкарі пропускають по кілька автомобілів на годину, вимагаючи насамперед повернути систему дозволів для українських перевізників.

Тим часом у Медиці з 23 листопада протестують фермери з організації "Ошукане село". Вони вимагають, серед іншого, дотацій на кукурудзу.

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Люблінський окружний суд напередодні дозволив польським перевізникам поновити протест на пункті пропуску Дорогуськ із 18 грудня, який до того заблокував голова гміни.

Європейська правда.