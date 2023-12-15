Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем

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Підрозділ General Motors Cruise оголосила про скорочення близько 900 працівників, майже 24% персоналу.

Про це повідомляє Engadget.

Зазначається, що Cruise скорочує персонал після 0 тижнів від інциденту в Сан-Франциско, коли безпілотний автомобіль Cruise наїхав на збитого пішохода.

Крім того, у компанії визнали, що звільнили дев'ятьох керівників, серед них головного операційного директора.

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"Представник Cruise стверджує, що ці скорочення є частиною стратегії компанії зосередитися на комерціалізації з безпекою. Всі звільнені співробітники отримують фінансову підтримку та пільги", – йдеться в повідомленні.

Додається, що гендиректор GM раніше висловлював плани про розумні і ефективні витрати в компанії Cruise.

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Підрозділі General Motors Cruise відкликає 950 безпілотних автомобілів з доріг по всій території США через аварію за участю одного з її роботаксі.