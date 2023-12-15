У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ

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У жовтні 2023 року українські банки видали 826 іпотечних кредитів на загальну суму 1,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

За даними щомісячного опитування банків про іпотечні кредити, обсяг наданих населенню кредитів у жовтні порівняно з вереснем зріс на 6,8%, а кількість - на 1,6%.

Рушієм іпотечного сегменту залишається пільгове кредитування в межах програми "єОселя", додали в НБУ.

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Так, про видачу нової іпотеки в жовтні поінформували 6 банків, що кредитували придбання житла переважно на вторинному ринку нерухомості.

При цьому середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в жовтні дещо підвищилася - до 7,8% порівняно з 7,7% у вересні.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у жовтні видали в Києві та Київській області - 377 договорів на загальну суму 666,1 млн грн (51,8% від загального обсягу), Вінницькій (52 договори на 84,1 млн грн), Рівненській (52 на 73,2 млн грн) та Львівській (41 на 68,9 млн грн) областях.

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Під час опитування в листопаді 2023 року відповіді надали 27 банків із часткою 95% загального валового іпотечного портфеля на кінець 2021 року.

Економічна правда