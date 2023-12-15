У Росії почалося уповільнення YouTube

У Росії скорочується кількість серверів Google Global Cache, завдяки яким відео на платформі YouTube вантажаться швидко і в хорошій якості.

Про це пише The Bell.

Після вторгнення Росії в Україну в березні 2022-го Google поставив на паузу весь рекламний бізнес у країні і почав вивозити співробітників. А в травні - вирішив збанкрутувати російську юрособу і повністю згорнути бізнес у країні.

Після цього деякі російські провайдери, наприклад "Радиосвязь" і "МФТІ-Телеком", отримали листи про відключення від GGC.

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Перший отримав лист від ірландської "дочки" Google - у зв'язку "зі змінами правової практики". У ньому йшлося, що співробітники компанії зв'яжуться з оператором, щоб вивести обладнання з експлуатації. Другий оператор потрапив під відключення ще в березні - після того як МФТІ сам опинився в санкційних списках.

Великі оператори продовжують використовувати сервери GGC, що залишилися, але їхня кількість у Росії скоротиться з 700 до приблизно 450 до кінця 2023 року.

Проблема в тому, що навіть сервери, які залишилися в строю, теж починають зношуватися і виходити з ладу. А полагодити їх або замінити новими - неможливо через санкції і проблеми Google в Росії, кажуть експерти.

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Зокрема, в країну обмежено ввезення заліза, зокрема серверів і комплектуючих. Не вийде і просто взяти і замінити частину, що вийшла з ладу. Якщо в ноді з ладу виходить, наприклад, жорсткий диск, то замінити його на інший не виходить, оскільки GGC заміну не сприйме.

Проблему посилює той факт, що збанкрутіле ТОВ "Гугл", російська "дочка" техногіганта, заборгувало кредиторам на чолі з ФНС майже 54 млрд рублів. Крім того, суд наполегливо продовжує штрафувати компанію за невидалення відео з "фейками" про армію - таких штрафів накопичилося вже на 135 млн рублів.

Загалом, заспокоюють фахівці, проблема з GGC поки що не загрожує російським користувачам повною зупинкою YouTube у Росії. Просто відео будуть довантажуватися довше і якість буде гіршою.

Однак, пише видання, вже сьогодні користувачі в Росії стикаються з проблемами: у мережі зустрічаються скарги на те, що YouTube працює з перебоями або не вантажить контент.

Хоча фахівці ще не ризикують пов'язувати ці проблеми із санкціями. Кажуть, зокрема, що просто трафік YouTube та інших сервісів Google у Росії весь час зростає.