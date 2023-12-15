Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні

фото: avenga

Європейська інвесткомпанія KKCG зі штаб-квартирою в Люцерні (Швейцарія) придбала IT-компанію Avenga, яка працює на українському ринку.

Про це пише DOU із посиланням на пресслужбу Avenga.

Угода передбачає продаж 100% частки компанії. Суму угоди не розголошують.

За словами DOU, Avenga - міжнародна аутсорсингова ІТ-компанія, заснована 2006 року (бренд Avenga - у 2019-му), яка зараз має понад 30 офісів у різних країнах світу.

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За даними видання, в українських підрозділах Avenga працює 1254 спеціалісти. Загалом компанія має орієнтовно 3800 фахівців, її штаб-квартира розташована в Німеччині.

Водночас KKCG - інвестиційна група, яка спеціалізується на лотереях, гральній індустрії, енергетиці, технологіях та нерухомості. Налічує понад 10 тис працівників у 36 країнах.

"Avenga посилить присутність KKCG на цільових ринках Європи та Північної Америки, надаючи потужні можливості, особливо в галузі охорони здоров’я та фармацевтики, а також доповнюючи сильні позиції портфельної компанії KKCG — Qinshift — у розробці спеціалізованого програмного забезпечення для телекомунікацій, банківських та фінансових послуг, а також автомобільної індустрії", - йдеться в пресрелізі компанії.

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"Придбання Avenga, як дуже важливого активу для нашої портфельної компанії Qinshift, дозволить нам ефективно примножити нашу присутність у сфері розробки спеціалізованого програмного забезпечення, одночасно використовуючи потужний пул ІТ-фахівців у Польщі, Україні та Аргентині", - заявив інвестиційний директор KKCG Міхал Томанек.

Економічна правда