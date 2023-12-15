ЄС готує транш у 1,5 мільярда євро для України "найближчими днями"

Європейська комісія схвалила перерахування Україні останнього траншу з цьогорічної програми макрофінансової допомоги, який дозволить підтримати фінансову стабільність уряду.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції після завершення саміту ЄС, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Фон дер Ляєн нагадала, що наразі лишається не перерахованим Києву півтора мільярда євро з суми, виділеної для України.

"Найближчими днями ми перерахуємо 1,5 млрд євро – останній транш у програмі цього року", – заявила вона. Як відомо, перерахування коштів МФД здійснюється за умови виконання певних умов, однак програма для України має на меті підтримку стабільності бюджету під час війни.

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На рік був передбачений пакет макрофінансової підтримки загальним обсягом 18 млрд євро, з них 16,5 млрд євро вже перераховані Києву.

Урсула Фон дер Ляєн вважає, що ця сума допоможе Україні протриматися до затвердження Євросоюзом нової програми на суму 50 млрд. "Це допоможе профінансувати витрати на початку 2024 року, створивши невеликий, але важливий міст", – пояснила вона.

Як повідомляла європейська правда, затвердження 50-мілярдної програми затрималося через вето Угорщини. Однак в Єврокомісії стверджують, що гроші для допомоги Україні є, потрібне "робоче рішення" для ухвалення програми.

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Детально про це рішення та дискусії, які до нього привели, читайте у статті "Поразка Орбана чи перемога України? Деталі та наслідки рішення історичного саміту ЄС"

Європейська правда