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Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці

П'ятниця, 15 грудня 2023, 18:30 - Олексій Павлиш
 
reuters

Колишній голова МВФ Родріго Рато, який раніше провів два роки у в'язниці за звинуваченням у розкраданні коштів на посаді голови іспанського банку Bankia, постане перед судом за ухилення від сплати податків.

Про це пише Reuters.

Прокурор запросив вирок від 61 до 83 років. Рато звинувачують в 11 фактах злочинів проти податкових органів, зокрема, за переказ нелегальних коштів до Іспанії - там він начебто приховав 8,6 мільйона євро, не повідомивши про це податкові органи. Також його звинувачують у підробці документів. Рато відкидає звинувачення.

Раніше Рато провів два роки у в'язниці за вироком, винесеним у 2018 році за зловживання кредитними картками Bankia для купівлі коштовностей, відпочинку та дорогого одягу.

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Останні звинувачення стосуються "відкатів", які він отримував від реклами Bankia. 

Його також звинувачують у фальсифікації документів, використанні підставних компаній з банківськими рахунками на Багамських островах, у Швейцарії, Люксембурзі, Монако та Великобританії для інвестицій, які, за словами прокурора, підлягали оподаткуванню в період між 2005 і 2015 роками.

Аналіз документів показав необґрунтоване збільшення його статків на понад 15,6 мільйонів євро за цей період, додав прокурор.

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Економічна правда

МВФ світ
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