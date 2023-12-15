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Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік

П'ятниця, 15 грудня 2023, 17:15 - Лія Ільченко

Продовження "транспортного" та "економічного" безвізів з Європейським Союзом, а також якнайшвидше отримання "промислового" - серед пріоритетних завдань України на 2024 рік.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль за результатами засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України. 

"Продовжуємо інтеграцію в єдиний європейський ринок", - наголосив Шмигаль.

За його словами, серед завдань на 2024 рік:

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  • продовження "транспортного"  безвізу,
  • продовження "економічного" безвізу,
  • отримання "промислового" безвізу,
  • імплементація актів ЄС щодо отримання "роумінгового безвізу".

За словами прем'єра, уряд розуміє, як реалізувати ці завдання.

"Експертиза, команди, ресурси - все є. А головне - є воля всієї України", - підсумував Шмигаль.

Він також нагадав про напрямок євроінтеграції, який на сьогодні вже повністю реалізований.

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"Українська енергомережа вже повністю об'єдналася з європейською", - зазначив прем'єр.

Євросоюз Україна роумінг промисловість транспорт
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