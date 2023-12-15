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ЄС надав найбільшу допомогу Україні з фінансування держбюджету у 2023 році

П'ятниця, 15 грудня 2023, 16:03 - Лія Ільченко

Макрофінансова допомога від Європейського Союзу стала найбільшим джерелом фінансування державного бюджету України у 2023 році.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

За інформацією Мінфіну, станом на 15 грудня 2023 року найбільшими ресурсами у поточному році стали:

  • макрофінансова допомога від Європейського Союзу - 17,9 млрд доларів;
  • ОВДП - 14,7 млрд доларів (еквівалент);
  • гранти від Сполучених Штатів Америки - 10,9 млрд доларів;
  • кошти від МВФ у рамках програми Механізму розширеного фінансування - 4,5 млрд доларів;
  • пільгове фінансування від Канади - 1,8 млрд доларів США;
  • пільгове фінансування від Японії - 1,5 млрд доларів.

Загальний обсяг зовнішнього фінансування у 2023 році складає 38,4 млрд доларів США.

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Економічна правда
Укр / Рус
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