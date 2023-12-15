ЄС надав найбільшу допомогу Україні з фінансування держбюджету у 2023 році
П'ятниця, 15 грудня 2023, 16:03 -
Макрофінансова допомога від Європейського Союзу стала найбільшим джерелом фінансування державного бюджету України у 2023 році.
Про це повідомляє Міністерство фінансів.
За інформацією Мінфіну, станом на 15 грудня 2023 року найбільшими ресурсами у поточному році стали:
- макрофінансова допомога від Європейського Союзу - 17,9 млрд доларів;
- ОВДП - 14,7 млрд доларів (еквівалент);
- гранти від Сполучених Штатів Америки - 10,9 млрд доларів;
- кошти від МВФ у рамках програми Механізму розширеного фінансування - 4,5 млрд доларів;
- пільгове фінансування від Канади - 1,8 млрд доларів США;
- пільгове фінансування від Японії - 1,5 млрд доларів.
Загальний обсяг зовнішнього фінансування у 2023 році складає 38,4 млрд доларів США.
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