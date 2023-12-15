ЄС надав найбільшу допомогу Україні з фінансування держбюджету у 2023 році

Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"? Хакерська атака зупинила роботу найбільшого мобільного оператора країни. 24 мільйони абонентів залишилися поза мережею. Як це сталося та коли можуть відновити зв'язок?

Наша ера мегазагроз Як може змінитись світова економіка. Відомий економіст та автор книги "Меагазагрози" Нуріель Рубіні про те, які події та як впливатимуть на зміни у світовому порядку.