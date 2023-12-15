Кабмін розробив законопроєкт про пенсії особам, засудженим за злочини проти нацбезпеки

Кабмін пропонує обмежити одним прожитковим мінімумом пенсію особам, засудженим за злочини проти національної безпеки.

Відповідний законопроєкт був ухвалений на урядовому засіданні 15 грудня, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроєктом пропонується передбачити особливість виплат пенсій особам, засудженим до обмеження або позбавлення волі за злочини проти основ національної та громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку.

Протягом строку відбування покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі, такі особи отримуватимуть пенсію, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

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Станом на 2024 рік – це 2 361 грн.

Також схвалено проєкт Закону про внесення змін до КПК щодо осіб, які підозрюються, обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення.

Законопроєкт спрямований на налагодження взаємодії слідчих, прокурорів із Пенсійним фондом України для врегулювання питань, повʼязаних із виплатою пенсій.

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Проєктом Закону пропонується передбачити, що слідчі та прокурори інформуватимуть Пенсійний фонд про підозрюваних та обвинувачених у вчиненні умисного кримінального правопорушення, які мають право на пенсійне забезпечення. Таке інформування здійснюватиметься в разі оголошення указаних категорій громадян в розшук, міжнародний розшук або про зняття їх з розшуку.