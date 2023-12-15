Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини 

Росія планує закуповувати запчастини для літаків у низці країн Африки та Азії, де це можливо зробити в обхід санкцій.

Про це повідомляє російське агентство РБК з посиланням на лист заступника голови Росавіації, про який розповіли два джерела в авіагалузі.

Асоціація експлуатантів повітряного транспорту (АЕВТ), до якої входять найбільші російські авіакомпанії, запропонувала Росавіації включити до списку країн, у яких можна купувати комплектуючі для літаків, Індонезію, Ефіопію, Гонконг, Сінгапур, Південну Корею, Малайзію і Пакистан.

Росавіація список погодила, але із застереженням - раніше з авіавладою запитаних країн вона не взаємодіяла.

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У листі уточнюється, що ці країни необхідно додати для розширення можливостей ремонту авіаційної техніки, зокрема двигунів.

"Ці держави та їхні авіаційні адміністрації мають високі результати аудитів ICAO (Міжнародної організації цивільної авіації. - РБК), що свідчить про належну організацію системи безпеки польотів там", - наводиться обґрунтування перевізників.

Чим викликана необхідність розширити перелік країн, де Росія намагається закуповувати авіазапчастини, не повідомляється.

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Раніше до списку "схвалених" держав внесли Іран, Єгипет, Узбекистан, Ізраїль, Мексику, Туреччину, Індію, Бразилію, Китай, Велику Британію, ОАЕ, Йорданію, Таїланд, Арубу та Південно-Африканську Республіку.

Перелік країн затверджено постановою уряду РФ від 9 травня 2022 року у відповідь на санкції США, Канади, Євросоюзу проти російської авіаційної галузі.

До санкцій у Росії визнавали тільки так звані талони придатності авіавлади США, ЄС, Канади, Бермуд та Ірландії.

Нагадуємо:

Санкції відрізали Росію від обслуговування лайнерів і оригінальних запчастин.

Як підрахувало видання Newsweek, літаки в Росії почали ламатися втричі частіше вже за рік після введення санкцій США та ЄС, які заборонили постачання запчастин і технічну підтримку бортів.

З початку 2023 року було зафіксовано понад 180 випадків несправностей під час польоту, тоді як у 2022 році таких інцидентів було 60.