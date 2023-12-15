Обстріл ТЕС, аварійний ремонт трьох блоків теплогенерації в регіонах - "Укренерго" про ситуацію 15 грудня 

Російські окупанти вкотре обстріляли одну з теплоелектростанцій на сході країни, крім того, в аварійний ремонт виведено три блоки теплогенерації в різних регіонах країни.

Про це йдеться у зведенні "Укренерго" станом на ранок, 15 грудня.

Згідно з повідомленням, протягом доби в Україні після ремонту повернулися в роботу два блоки на ТЕС, а також дві ТЕЦ у південному та західному регіонах.

Однак три інші енергоблоки на ТЕС у різних регіонах вийшли в аварійний ремонт.

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У ніч на п'ятницю, 15 грудня, російські окупанти вкотре обстріляли одну з теплоелектростанцій разом із містом-супутником на сході країни, що призвело до пошкодження обладнання.

У східному регіоні через сильну ожеледицю 14 грудня відключилася високовольтна повітряна лінія. Обійшлося без знеструмлення споживачів.

Водночас ліміти споживання в Україні не запроваджували, графіки відключень також не запроваджували і не прогнозують.

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Системний оператор зазначає, що імпорт електроенергії здійснюється в денні години зі Словаччини, Румунії та Молдови загальним обсягом 5808 МВт-год, що на 70% вище вчорашнього показника. Але його максимальна потужність, яка в окремі години сягає 790 МВт, все одно є набагато нижчою за технічну можливість імпортувати з Європи в Україну та Молдову 1700 МВт. Експорт уже традиційно відсутній.

Незважаючи на стабільну температуру, споживання електроенергії в Україні знову зросло. Зокрема, 14 грудня добовий максимум, який знову був ранковим, на 2,4% виявився вищим за відповідний показник 13 грудня.

На ранок 15 грудня через негоду знеструмлено 355 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській, Харківській, Сумській, Черкаській та Чернігівській областях. У Донецькій області 119 населених пунктів без енергопостачання понад добу.

Через технічні пошкодження знеструмлено споживачів і в Київській області.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 445 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській областях.