Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ

Британський регулятор зафіксував сплеск підозр у порушеннях санкцій проти Росії, але поки що не покарав жодного порушника.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, британське Управління з імплементації фінансових санкцій наразі винесло лише одне попередження платіжній компанії Wise Plc за те, що вона дозволила зняти 250 фунтів (майже 300 євро) особі, яка перебуває під санкціями проти РФ.

У своєму щорічному звіті, опублікованому в четвер, британський санкційний офіс повідомив про 473 ймовірні порушення, що були зафіксовані до квітня.

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Лондон розділив свій підхід до боротьби з санкціями так, що Національне агентство з боротьби зі злочинністю займається боротьбою з ухиленням від сплати податків та ретельною перевіркою заможних росіян у Лондоні, тоді як Управління з імплементації фінансових санкцій загалом реагує на повідомлення про порушення.

За словами юриста фірми Macfarlanes, який спеціалізується на санкціях і кримінальних злочинах, Френсіса Бонда, "більшість санкцій має застосовуватися, але наразі цього не відбувається".

Водночас голова британського санкційного офісу Джайлз Томсон заявив, що його відомство переходить "до проактивної моделі застосування санкцій".

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Раніше Велика Британія анонсувала створення спеціального підрозділу для посилення боротьби з компаніями, які ухиляються від санкцій щодо Росії.

Напередодні уряд Британії схвалив законодавство для запровадження подальших санкцій щодо товарів, технологій та джерел фінансування, які Росія може використовувати для ведення війни проти України.

Європейська правда