Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами

Станом на грудень 2023 року в Україні офіційно зареєстровано волонтерами 6734 осіб.

Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані Реєстру волонтерів.

За даними Державної податкової служби, загалом від початку повномасштабної війни кількість офіційних волонтерів зросла у 21 раз. На початок грудня 2023 року 6734 особи зареєстровано у Реєстрі волонтерів.

За неповний 2023 рік офіційних волонтерів побільшало у 2,5 раза. Загалом цьогоріч реєстр виріс на 4018 осіб. Для порівняння, за відповідний період у 2022 році до переліку додалось лише 730 осіб.

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Пік реєстрацій припав на грудень 2022 року, тоді до переліку додалось 1653 волонтера за місяць.

Проте після цього кількість українців, які б хотіли б приєднатись до реєстру, скорочується квартал до кварталу.

Крім того, за 11 місяців 2023 року з Реєстру волонтерів було виключено 69 осіб. Для порівняння, за весь 2022 рік з переліку було виключено лише 4 людини.

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Нагадуємо:

У листопаді 2022-го Верховна Рада ухвалила закон, що звільняє волонтерів від сплати податків.

Реєстрація в Реєстрі волонтерів дозволяє відкривати волонтерські рахунки.

Відповідно, Податкова не враховуватиме до щорічного оподатковуваного доходу суми донорських коштів. Без цього ДПС може нарахувати 18% податку на доходи фізичних осіб та 1.5% військового збору.