Майже 180 населених пунктів у двох областях без світла через негоду

Внаслідок негоди у Сумській та Харківській областях знеструмлено 177 населених пунктів.

Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пресслужба Сумської ОВА.

На Сумщині внаслідок ожеледі знеструмлено 41 населений пункт. Над відновленням електромереж працюють 3 аварійні бригади.

На Харківщині через негоду без електропостачання 136 населених пунктів, з них 38 - частково.

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"Без світла залишились 43373 абоненти - Близнюківського, Лозівського, Первомайського, Барвінківського, Ізюмського, Балаклійського, Липецького, Вовчанського та Чугуївського РЕМів. Роботи з відновлення тривають", - зазначив Синєгубов.

Крім того, негода 14 грудня спричинила серйозну аварію в енергосистемі Харкова, через яку половина міста мало не залишилося без опалення, повідомив очільник міста Ігор Терехов.

"Станом на зараз ми відновили роботу всіх котелень міста — локалізували дефекти, спустили повітря з радіаторів опалення. Тепло харківʼянам подається в повному обсязі", - додав він.

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Нагадуємо:

Зранку 14 грудня споживання електроенергії в Україні виросло на 1,9% від попереднього дня, через обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії.