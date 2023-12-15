Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
П'ятниця, 15 грудня 2023, 09:25 -
Національний банк України оштрафував три фінансові компанії та два ломбарди за несвоєчасне подання регулятору звітності за дев’ять місяців/третій квартал 2023 року та ще шість фінансових компаній – за несвоєчасне надання відповіді на вимогу регулятора.
Про це повідомили у пресслужбі регулятора.
Штрафи накладено на:
- ТОВ "Фінанс Еліт Компані";
- ТОВ "Аванте Фінанс";
- ТОВ "ФК "Лемурія";
- ПТ "Ломбард Преміум" Велічко Олександр Вікторович та Компанія";
- ПТ "Ломбард "Фінансовий маркет" (Приватне підприємство "Асмал" і компанія);
- ТОВ "Фінансова компанія "Атлана";
- ТОВ "Фінансова компанія "Фалькон";
- ТОВ "Фінпром Маркет";
- ТОВ "Фінансова компанія "Фрейзер";
- ТОВ "Фінансова компанія "Шияна";
- ТОВ "Фінансова компанія "Авіла Фінанс".
Сплатити штраф надавачі фінансових послуг повинні протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.
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Економічна правда
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