Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній

Національний банк України оштрафував три фінансові компанії та два ломбарди за несвоєчасне подання регулятору звітності за дев’ять місяців/третій квартал 2023 року та ще шість фінансових компаній – за несвоєчасне надання відповіді на вимогу регулятора.

Про це повідомили у пресслужбі регулятора.

Штрафи накладено на:

ТОВ "Фінанс Еліт Компані";

ТОВ "Аванте Фінанс";

ТОВ "ФК "Лемурія";

ПТ "Ломбард Преміум" Велічко Олександр Вікторович та Компанія";

ПТ "Ломбард "Фінансовий маркет" (Приватне підприємство "Асмал" і компанія);

ТОВ "Фінансова компанія "Атлана";

ТОВ "Фінансова компанія "Фалькон";

ТОВ "Фінпром Маркет";

ТОВ "Фінансова компанія "Фрейзер";

ТОВ "Фінансова компанія "Шияна";

ТОВ "Фінансова компанія "Авіла Фінанс".

Сплатити штраф надавачі фінансових послуг повинні протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.

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Економічна правда