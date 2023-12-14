НБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам

фото: нбу

Національний банк України ввів в обіг нову пам’ятну монету, яка присвячена українським залізничникам.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"З перших днів повномасштабної війни Укрзалізниця стала "дорогою життя" для мільйонів українців. Стомлені, знесилені, але самовіддані й сміливі українські залізничники врятували від бойових дій сотні тисяч українців. Сьогодні залізниця з’єднує Україну зі світом, перевозить тонни стратегічно важливих вантажів. А головне – залишається шляхом додому, до звільнених ЗСУ містечок та селищ. Дякуємо вам, сильні, хоробрі, вірні "залізні" люди, та даруємо пам’ятну монету, випущену на вашу честь", – сказав глава НБУ Андрій Пишний.

Як виглядає монета?

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На аверсі розміщено стилізований тризуб, контури якого окреслено зображенням залізничних колій.

На реверсі – потяг з логотипом Укрзалізниці, що мчить крізь гострі вістря.

фото: нбу

"Мотив реверсу ілюструє реальні події початку повномасштабного вторгнення, коли на межі Херсонської та Запорізької областей українські залізничники, ризикуючи власним життям, рятували людей. Навздогін і напереріз потягу танки агресора намагалися зупинити евакуацію мирного населення", – пояснили у регуляторі.

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Як придбати монети?

З 20 грудня монети будуть доступні для купівлі в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.

А також поступово реалізовуватимуться і банками-дистриб’юторами (АТ АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК", АТ "ТАСКОМБАНК", АТ КБ "ПриватБанк") у міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Номінал монети – 5 гривень, тираж – до 50 тисяч штук.

Нагадаємо:

27 жовтня Національний банк ввів в обіг нову пам'ятну срібну монету "Українська мова" номіналом 10 гривень та тиражем 5000 екземплярів.









