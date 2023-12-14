НБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
Національний банк України ввів в обіг нову пам’ятну монету, яка присвячена українським залізничникам.
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
"З перших днів повномасштабної війни Укрзалізниця стала "дорогою життя" для мільйонів українців. Стомлені, знесилені, але самовіддані й сміливі українські залізничники врятували від бойових дій сотні тисяч українців. Сьогодні залізниця з’єднує Україну зі світом, перевозить тонни стратегічно важливих вантажів. А головне – залишається шляхом додому, до звільнених ЗСУ містечок та селищ. Дякуємо вам, сильні, хоробрі, вірні "залізні" люди, та даруємо пам’ятну монету, випущену на вашу честь", – сказав глава НБУ Андрій Пишний.
Як виглядає монета?
На аверсі розміщено стилізований тризуб, контури якого окреслено зображенням залізничних колій.
На реверсі – потяг з логотипом Укрзалізниці, що мчить крізь гострі вістря.
"Мотив реверсу ілюструє реальні події початку повномасштабного вторгнення, коли на межі Херсонської та Запорізької областей українські залізничники, ризикуючи власним життям, рятували людей. Навздогін і напереріз потягу танки агресора намагалися зупинити евакуацію мирного населення", – пояснили у регуляторі.
Як придбати монети?
З 20 грудня монети будуть доступні для купівлі в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.
А також поступово реалізовуватимуться і банками-дистриб’юторами (АТ АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК", АТ "ТАСКОМБАНК", АТ КБ "ПриватБанк") у міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.
Номінал монети – 5 гривень, тираж – до 50 тисяч штук.
Нагадаємо:
27 жовтня Національний банк ввів в обіг нову пам'ятну срібну монету "Українська мова" номіналом 10 гривень та тиражем 5000 екземплярів.