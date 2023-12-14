На ЗАЕС працює некомпетентний і нелегальний персонал - Держатомрегулювання

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції продовжує деградувати система безпеки, персонал на станції є некомпетентним.

Про це заявив в.о. голови Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"Ми відзначаємо серед ризиків - некомпетентний персонал, який керує ядерною установкою. Нелегальний менеджмент віддає накази, а персонал блочного щита керування не має відповідної кваліфікації та досвіду, щоб здійснювати оперативне управління ядерними установками", - наголосив Коріков.

Значно впливає на ЗАЕС також руйнування Каховського водосховища, адже будь-яка атомна електростанція повинна мати надійне джерело постачання води для охолодження.

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"Рівень мілітаризації ЗАЕС зростає, технологічні приміщення продовжують використовуватись як укриття для зброї, вибухівки, військової техніки", - повідомив Коріков.

Він зазначив, що росіяни обмежують доступ представників МАГАТЕ в деякі зони окупованої електростанції. Є свідчення, що росіяни здійснюють запуски із РСЗВ та артилерії на прилеглих до ЗАЕС територіях.

Крім того, електростанція досі отримує електрику тільки від однієї лінії електропередачі. Другу лінію, резервну, відновити не вдається.

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Упродовж 2023 року вже двічі зафіксовано витік реагентів з першого контуру енергоблока у другий. При цьому не працює автоматична система передачі даних радіаційного моніторингу.

Єдиним способом забезпечити безпечну експлуатацію ЗАЕС Коріков назвав її передачу під контроль НАЕК "Енергоатом".

Нагадуємо:

ЗАЕС перебуває в окупації із 4 березня 2022 року. За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної безпеки, розміщуючи на території ЗАЕС військову техніку, мінуючи територію та тероризуючи персонал станції. Рішення МАГАТЕ про повернення ЗАЕС під контроль Енергоатома загарбники ігнорують.