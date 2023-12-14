США оштрафували біржу віртуальної валюти CoinList Markets LLC за обробку транзакцій кримчан

Біржа віртуальної валюти CoinList Markets LLC сплатить 1,207 млн доларів штрафу за обробку транзакцій кримчан.

Про це йдеться в релізі Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

Повідомляється, що у період з 19 квітня 2020 року по 7 травня 2022 року CoinList Markets LLC в порушення санкцій обробила 989 транзакцій від імені користувачів, які постійно проживають на території тимчасово окупованого Росією Криму. Загальна сума таких транзакцій склала 1,252 млн доларів.

Зокрема, CoinList Markets LLC відкрила 89 рахунків для клієнтів, майже всі з яких вказали "Росію" як країну проживання, але всі вони при відкритті рахунку вказали адреси у Криму, наприклад, вказавши місто у Криму чи вказавши термін "Крим".

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Управління з контролю за іноземними активами дійшли висновку, що CoinList Markets LLC знала або мала підстави знати, що проводить операції від імені осіб, які ймовірно, постійно проживали в Криму, оскільки кожен сам повідомив адресу при відкритті рахунку із зазначенням міста в Криму або слова "Крим".

Таким чином, провівши 989 транзакцій CoinList Markets LLC порушила вимоги щодо дотримання санкцій.

CoinList Markets LLC – це найбільша платформа запуску нових криптопроєктів та первинної пропозиції токенів. Криптобіржа розпочала роботу у 2017 році та зареєстрована в США (Сан-Франциско, Каліфорнія). Діяльність регулюється SEC – Комісією з цінних паперів США.

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