Маск планує відкрити університет математично-технічного спрямування - Bloomberg

Американський мільярдер Ілон Маск планує відкрити університет в Остіні (штат Техас).

Про це свідчать дані податкових декларацій благодійної організації мільярдера The Foundation, передає Bloomberg.

Новий навчальний заклад, який отримав від Маска приблизно на 100 млн дол, розпочнеться з початкової та середньої школи, орієнтованої на STEM (популярнbq напрям в освіті, що охоплює науки (Science), технології (Technology), інженерію (Engineering) та математику (Mathematics).

Як тільки він запрацює, він "зрештою має намір розширити свою діяльність, щоб створити університет, присвячений освіті на найвищому рівні".

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Відповідно до заявки, поданої в жовтні 2022 року та схваленої в березні, в університеті працюватимуть "досвідчені викладачі" та викладатиметься традиційна навчальна програма "поряд із досвідом практичного навчання, включаючи симуляції, тематичні дослідження, проекти виготовлення/дизайну та лабораторії".

Планується, що спочатку навчання буде безплатним. У майбутньому оплату введуть і в школі, і в університеті, проте учням нададуть стипендії.

Відповідно до заявки, у новій школі Маска STEM очікували початковий клас із 50 учнів і найняти виконавчого директора, викладача та адміністратора. Довіреними особами Фонду є Джаред Бірчалл, голова сімейного офісу Маска; Стівен Чідестер, податковий адвокат Withersworldwide; і Рональд Гонг і Тереза Холланд, які працюють у сімейному офісі Catalyst у Каліфорнії.

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Економічна правда