Маск планує відкрити університет математично-технічного спрямування - Bloomberg
Американський мільярдер Ілон Маск планує відкрити університет в Остіні (штат Техас).
Про це свідчать дані податкових декларацій благодійної організації мільярдера The Foundation, передає Bloomberg.
Новий навчальний заклад, який отримав від Маска приблизно на 100 млн дол, розпочнеться з початкової та середньої школи, орієнтованої на STEM (популярнbq напрям в освіті, що охоплює науки (Science), технології (Technology), інженерію (Engineering) та математику (Mathematics).
Як тільки він запрацює, він "зрештою має намір розширити свою діяльність, щоб створити університет, присвячений освіті на найвищому рівні".
Відповідно до заявки, поданої в жовтні 2022 року та схваленої в березні, в університеті працюватимуть "досвідчені викладачі" та викладатиметься традиційна навчальна програма "поряд із досвідом практичного навчання, включаючи симуляції, тематичні дослідження, проекти виготовлення/дизайну та лабораторії".
Планується, що спочатку навчання буде безплатним. У майбутньому оплату введуть і в школі, і в університеті, проте учням нададуть стипендії.
Відповідно до заявки, у новій школі Маска STEM очікували початковий клас із 50 учнів і найняти виконавчого директора, викладача та адміністратора. Довіреними особами Фонду є Джаред Бірчалл, голова сімейного офісу Маска; Стівен Чідестер, податковий адвокат Withersworldwide; і Рональд Гонг і Тереза Холланд, які працюють у сімейному офісі Catalyst у Каліфорнії.
Економічна правда