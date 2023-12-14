ІТ-послуги становлять найбільшу частку українського експорту — 41,5%

Попри повномасштабну війну ІТ залишається одним з найбільших драйверів економічного розвитку України.

Про це повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров з посиланням на дослідження мережі IT Research - "Ukraine 2023: Адаптивність та стійкість під час війни".

За словами віцепрем'єра, у 2023 році прогнозований обсяг експорту буде на рівні 7 мільярдів доларів, що становить 41,5% українського експорту.

При цьому, кількість українських айтівців збільшується.

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"За 2023 рік маємо вже понад 307 тисяч спеціалістів — це майже на 8% більше, ніж минулого року", - зазначив він.

Середня зарплата в IT — 2 630 доларів, що на 270 доларів більше, ніж у 2022 році.

Найбільше фахівців у віковій категорії від 26 до 35 років. Третина спеціалістів — жінки.

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"Продовжуємо працювати, щоб перетворити Україну на найбільший ІТ-хаб Європи та стати лідерами в розвитку цифрової економіки. Наша мета — збільшити частку IT у ВВП країни до 10%", - наголосив віцепрем'єр.

Нагадуємо:

IT Research – дослідницька мережа. З 2015 року з ініціативи Львівського ІТ Кластера проводяться аналітичні дослідження ІТ-індустрії.

Дослідження IT Research Ukraine 2023: Адаптивність та стійкість під час війни реалізовано Львівським ІТ Кластером у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України та за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України". Збір та аналіз основних даних у межах соціологічної частини забезпечила Дослідницька агенція Fama.