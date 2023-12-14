Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США

Станом на 14 грудня ціни на нафту еталонних марок Brent та WTI продовжують зростати, оскільки запаси нафти в США зменшилися на другому тижні поспіль.

Про це повідомляє Enkorr.

Зазначається, що ціни лютневих ф'ючерсів марки Brent на лондонській біржі ICE Futures становили 74,59 дол за барель, що на 0,33 дол вище, ніж на закриття попередньої сесії. У середу ціна цих контрактів збільшилася на 1,02 дол до 74,26 дол за барель.

Також ф'ючерси на нафту WTI на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) здорожчали на 0,21 дол до 69,68 дол за барель. За підсумками попередніх торгів їхня вартість зросла на 0,86 дол і становила 69,47 дол за барель.

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"Запаси нафти в США минулого тижня скоротилися на 4,259 млн барелів, повідомило Міністерство енергетики країни. Резерви бензину підвищилися на 0,408 млн барелів, дистилятів – на 1,494 млн барелів", – йдеться в повідомленні.

Натомість респонденти S&P Global Commodity Insights очікували зменшення запасів нафти на 2,7 млн барелів, а також підвищення резервів бензину – на 3,4 млн барелів і дистилятів – на 1,6 млн барелів.

Додається, що на 2024 рік ОПЕК прогнозує збільшення споживання нафти на 2,25 млн – до 104,36 млн барелів на добу.

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Економічна правда.