Програма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити 

Вже більш ніж 5,6 тисяч родин українців отримали 8,3 мільярдів гривень іпотечних кредитів від старту урядової програми "єОселя".

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Зокрема, минулого тижня кредити отримали:

під 3% – 103 військовослужбовці та силовики, 12 педагогів, 10 медиків та 2 науковці;

під 7% – 65 українці без власного житла, 3 ВПО, 2 ветерани.

Наразі взяти кредит за програмою "єОселя" можна у 7 банках: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк та Sense Bank.

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Подати заявку на участь у програмі можна в мобільному застосунку "Дія".

Нагадуємо:

Програма доступного іпотечного кредитування "єОселя" запрацювала в Україні з жовтня 2022 року. На пільгову іпотеку під 3% річних терміном до 20 років із початковим внеском від 20% вартості житла можуть претендувати військовослужбовці-контрактники ЗСУ, працівники сектору безпеки та оборони, медпрацівники, педагоги, наукові співробітники.

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З 1 серпня подати заявку на участь у програмі "єОселя" під 7% можуть ветерани війни, учасники бойових дій, ВПО та громадяни, які не мають власного житла, більшого за нормативну площу.

Економічна правда