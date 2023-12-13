Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури

Російські окупаційні війська з 18 липня вразили 105 об'єктів портової інфраструктури України та шість цивільних будівель.

Про це повідомив голова ДП "Адміністрація морських портів України" Юрій Литвин, передає Інтерфакс-Україна.

За його інформацією, внаслідок масованих атак було пошкоджено або частково зруйновано:

10 елеваторів;

2 трубопроводи;

34 адміністративні будівлі;

26 складів із рослинною олією та паливом;

93 транспортні засоби;

69,7 тис кв.м. складів зберігання зернових вантажів;

62 тис тонн зернових вантажів.

Литвин додав, що внаслідок російських обстрілів портової інфраструктури загинуло троє людей, 12 дістали поранення.

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Він додав, що формується перелік знищеного і пошкодженого майна та оцінюється вартість відновлення об'єктів.

Економічна правда