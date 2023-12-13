Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
Середа, 13 грудня 2023, 19:39 -
Російські окупаційні війська з 18 липня вразили 105 об'єктів портової інфраструктури України та шість цивільних будівель.
Про це повідомив голова ДП "Адміністрація морських портів України" Юрій Литвин, передає Інтерфакс-Україна.
За його інформацією, внаслідок масованих атак було пошкоджено або частково зруйновано:
- 10 елеваторів;
- 2 трубопроводи;
- 34 адміністративні будівлі;
- 26 складів із рослинною олією та паливом;
- 93 транспортні засоби;
- 69,7 тис кв.м. складів зберігання зернових вантажів;
- 62 тис тонн зернових вантажів.
Литвин додав, що внаслідок російських обстрілів портової інфраструктури загинуло троє людей, 12 дістали поранення.
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Він додав, що формується перелік знищеного і пошкодженого майна та оцінюється вартість відновлення об'єктів.
Економічна правда
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