Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро

Міжнародні партнери продовжують долучатися до роботи Фонду підтримки енергетики України - протягом останніх тижнів грантові внески до Фонду надійшли від Швейцарії, Бельгії, Німеччини та USAID.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Також внески анонсували Велика Британія (понад 16 мільйонів євро) та Німеччина (на загальну суму понад 33 мільйони євро).

Крім цього, грантову угоду із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства про черговий грантовий внесок до Фонду на суму близько 7 мільйонів євро уклала Данія.



Таким чином, загальний обсяг зобов’язань спонсорів до Фонду підтримки енергетики України сягнув 390 мільйонів євро.



"Ворог не полишає спроб атакувати українську інфраструктуру. Наші військові разом з енергетиками роблять все можливе, щоб захистити енергетичні об’єкти.

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За кошти Фонду підтримки енергетики України закуповується обладнання для наших енергетичних компаній, аби якомога швидше відновлювати електро та теплопостачання для споживачів усієї країни", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко.



На рахунок Фонду фактично перераховано 229 мільйонів євро від 18 спонсорів державного та приватного секторів з різних держав. Решта суми - анонсовані та формалізовані внески, надходження яких очікується найближчим часом, додали у відомстві.



Економічна правда