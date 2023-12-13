E3, яка була найбільшою ігровою виставкою світу, офіційно закрили

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Виставку Electronic Entertainment Expo, яка колись була найбільшою конференцією та медіа-платформою ігрової індустрії, офіційно закрили.

Про це пише The Washington Post.

"Після більш ніж двох десятиліть проведення заходу, який слугував центральною вітриною для американської та світової індустрії відеоігор, Асоціація розважального програмного забезпечення (ESA) вирішила закрити E3", - заявив президент і гендиректор некомерційної торгової асоціації, яка представляє інтереси ігрової індустрії в США, Стенлі П'єр-Луї.

Поява нових конкурентів, вихід партнерів, зміна звичок аудиторії та перебої, спричинені пандемією, призвели до краху E3, поклавши край багаторічним спробам реанімувати захід, який стартував у 1995 році, пише WP.

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"Ми знаємо, що вся індустрія, як гравці, так і творці, дуже пристрасно ставляться до E3. Ми поділяємо цю пристрасть. Ми знаємо, що важко прощатися з такою улюбленою подією, але це правильний крок, враховуючи нові можливості, які відкриваються перед нашою індустрією, щоб достукатися до фанатів і партнерів", - додав П'єр-Луї.

У 2018 році рішення Sony PlayStation покинути захід запустило ефект доміно, коли інші компанії також швидко припинили свою участь у виставці.

Трохи більше року потому колишній співробітник E3 і журналіст Джефф Кейлі оголосив, що припиняє допомагати ESA з організацією виставки, і відтоді успішно організовує власні окремі заходи, такі як Summer Game Fest.

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"Виставки E3, включно з фінальним офлайн-заходом у 2019 році, дозволяли відвідувати широкій публіці, аби збільшити ажіотаж. Пандемія ще більше загострила проблеми E3, оскільки карантин змусив кількох видавців ігор перейти до формату онлайн-конференцій, з різним ступенем успіху", - додає WP.

П'єр-Луї сказав, що закриття E3 означає, що бізнес відеоігор "розквітнув по-різному".

Після скасування виставки у 2020 році Е3 намагалась повернутись у 2021 році в онлайн-форматі, проте компанії вже не були зацікавлені в участі, бо повністю переналаштувалися на власні шоу. Захід знову скасували у 2022, а потім і у 2023 році.

Економічна правда