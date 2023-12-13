Перші абоненти "Київстар" почали повідомляти про відновлення зв'язку

Телефони українців почали ловити мережу "Київстар".

Повідомлення про це почали з'являтися в соціальних мережах.

Зокрема, про поступове відновлення зв’язку повідомляють у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Львові, Харкові, Києві, Кривому Розі та Миколаєві.

В Одесі та області "Київстар" поки не працює.

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Користувачі радять перезавантажити телефон тим, у кого зв'язок поки не з'явився.

Оновлено:

Інформацію про відновлення зв'язку підтверджують в "Київстар".

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Так, B2C-директор в "Київстар" Тетяна Лукинюк о 18-00 повідомила про увімкнення голосового зв'язку.

"Ми в ефірі. Поки голос. Майже усюди", - наголосила Лукинюк.

У разі проблем з підключенням до мережі вона порекомендувала:

перезавантажити телефони;

відключити послугу VoLTE в налаштуваннях телефону.

Незабаром в компанії обіцяють відновити й інші послуги.

"Пішов голос, працюємо над даними і смс. Ще трішечки", - такий допис на своїй сторінці у фейсбук розмістив о 18-00 CPO "Київстар" Михайло Нестор.