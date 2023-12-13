"Переговори про вступ до ЄС: Чи готова українська економіка?": онлайн дискусія 14 грудня
Середа, 13 грудня 2023, 17:30 -
Вже цього тижня на засіданні Європейської Ради мають оголосити рішення стосовно переговорів з Україною про вступ у ЄС.
Цей потенційний великий крок підіймає традиційне питання: чи готова наша економіка до спільного ринку ЄС? І навпаки: чи готовий до вступу України сам ЄС?
14 грудня о 17:00 колеги з Центру економічної стратегії проведуть подію, на якій детально обговорять це питання. Крім того, експерти оглянуть основні зміни в українській економіці у листопаді та першій половині грудня.
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Спікери події:
- Назар Бобицький, експерт з торговельної політики ЄС;
- Альберто Фернандез-Дієз, Керівник торгово-економічного відділу Делегації ЄС в Україні;
- Іван Нагорняк, заступник гендиректора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції;
- Вероніка Мовчан, директорка з наукової роботи Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.
- Тарас Качка, Заступник Міністра економіки України – Торговий представник України;
Медіапартнер заходу — Економічна правда.
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