"Переговори про вступ до ЄС: Чи готова українська економіка?": онлайн дискусія 14 грудня

Вже цього тижня на засіданні Європейської Ради мають оголосити рішення стосовно переговорів з Україною про вступ у ЄС.

Цей потенційний великий крок підіймає традиційне питання: чи готова наша економіка до спільного ринку ЄС? І навпаки: чи готовий до вступу України сам ЄС?

14 грудня о 17:00 колеги з Центру економічної стратегії проведуть подію, на якій детально обговорять це питання. Крім того, експерти оглянуть основні зміни в українській економіці у листопаді та першій половині грудня.

Реєстрація обов’язкова.

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Спікери події:

Назар Бобицький, експерт з торговельної політики ЄС;

Альберто Фернандез-Дієз, Керівник торгово-економічного відділу Делегації ЄС в Україні;

Іван Нагорняк, заступник гендиректора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції;

Вероніка Мовчан, директорка з наукової роботи Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.

Тарас Качка, Заступник Міністра економіки України – Торговий представник України;

Медіапартнер заходу — Економічна правда.

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