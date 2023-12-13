Італійські шахи, смартгодинники, кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти

На другому році повномасштабного вторгнення Росії в Україну Генштаб ЗСУ купує подарункові дорогі італійські шахи, смартгодинники Apple Watch, ікони та набори кришталевого посуду.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо" з посиланням на дані системи електронних торгів "Прозорро".

Загалом за 2023 рік фінансове управління Генерального штабу ЗСУ провело 116 закупівель різних товарів та послуг на загальну суму майже 10 млн грн.

Генштаб ЗСУ в 2023 році двічі купував ікони. Перша така закупівля була у червні. Згідно з укладеним договором, Генштаб заплатив підприємиці Нелі Ільченко 36,5 тис грн за три ікони в срібному оздобленні: "Юрія Переможного", "Неопалима Купина" та "Святого Миколая".

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Другий раз купували вже чотири ікони у підприємця Олега Рубніковича за 48, 4 тис грн.

Це були ікони на мідній основі з посрібленим покриттям, позолотою та холодною емаллю "Янгола Охоронця", "Георгія Переможця", Божої Матері "Семистрільної" та "Казанської".

Генштаб також замовив за 13,4 тис. грн ікону Божої Матері "Казанська", яку зробили у Троїцькій майстерні. На сайті цієї майстерні можна знайти подібну ікону за 2,9 тис грн.

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До слова, у кінці 2022 року Генштаб теж купував 5 ікон у Нелі Ільченко за 35,9 тис грн.

Окрім ікон, підприємець Олег Рубнікович продав Генштабу ще шахи за 39,4 тис. грн. Мова йде про дорогі італійські шахи "Римляни", та дві різні комплектації набору "Наполеон".

Ще Генштаб витратив у цьому році 68,8 тис. грн на 10 наборів кришталевого посуду.

Протягом цього року Генштаб організував 20 різних закупівель нагородних годинників. На це витратили 3,9 млн грн загалом, з яких 1,1 млн — на купівлю смартгодинників. Наприклад, 30 червня 2023-го Генштаб ЗСУ купив 21 Apple Watch за 290 тис грн.

Журналісти "Слідства.Інфо" зателефонували до членкині тендерного комітету фінансового управління Генерального штабу ЗСУ Ірини Таргонської, щоб запитати, для чого Генштабу так необхідно було купувати дорогі шахи та посуд, але не отримали відповідь.

Наразі "Слідство.Інфо" очікує відповіді на офіційні запити до Генштабу ЗСУ з проханням пояснити, кому й для чого військовики придбали такі подарунки.